Dresden

Die Staatsanwaltschaft Dresden führt ein Ermittlungsverfahren gegen einen 65-jährigen Tschechen wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs.

Dem Mann wird vorgeworfen, am 5. März 2022 gegen 22.15 Uhr mit einem in der Tschechischen Republik zugelassenen Pkw auf der Autobahn 17 in Richtung Dresden über mindestens sieben Kilometer entgegen der Fahrtrichtung gefahren zu sein. Er gab an, dass er auf diese Art schneller nach Hause Richtung Tschechische Republik kommen wollte. In der Folge mussten entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen und Gefahrenbremsungen hinlegen, um eine Kollision mit ihm zu vermeiden. Zwei Polizeibeamte, die auf der Spur Richtung Prag unterwegs waren, versuchten ihn auf die Gefahrensituation aufmerksam zu machen und nahmen mehrere Beinaheunfälle mit circa 15 bis 20 Fahrzeugen wahr.

Die Staatsanwaltschaft hat beim Amtsgericht Dresden beantragt, gegen den Beschuldigten eine Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen zu je 40 Euro festzusetzen. Weiterhin hat sie beantragt, dem Mann die Fahrerlaubnis zu entziehen, sodass er in Deutschland keinen Gebrauch mehr von ihr machen und sich für 11 Monate keine neue Fahrerlaubnis bei einer deutschen Behörde ausstellen lassen darf.

Von cs