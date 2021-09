Dresden

In der Nacht zu Freitag haben sich etwa 15 Menschen vor einem Club an der Löbtauer Straße zu einer Spontanversammlung zusammengefunden. Wie die Polizei Dresden mitteilt, brachten die Männer und Frauen ihren Protest gegen die pandemiebedingten Regeln in dem Club zum Ausdruck.

Gegen einen 41-jährigen Deutschen leiteten Polizeibeamte ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung ein. Er hatte mit Kreide einen Spruch mit augenscheinlich strafbarem Inhalt auf die Fahrbahn geschrieben. Die Versammlung wurde gegen 1 Uhr beendet.

Von EE