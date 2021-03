Dresden

Offenbar rechtsextreme Sprüher haben am Wochenende einen Spielplatz an der Gamigstraße im Dresdner Stadtteil Prohlis mit weißen Hakenkreuzen beschmiert. Die Polizei zählte rund 20 der verbotenen Symbole an den Spielgeräten.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung.

Von ffo