Dresden

In einer Wohnung im fünften Stock eines Hochhauses an der Michelangelostraße in Dresden hat am Samstag ein Sofa gebrannt. Als die Feuerwehr gegen 17.45 Uhr eintraf, war der Schwelbrand zwar schon erloschen, hatte aber zuvor die ganze Wohnung verqualmt.

Die Kameraden verschafften sich über den Balkon Zutritt und lüfteten die Räume. Die Bewohner waren nicht Zuhause. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei.

Von halk