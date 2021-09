Dresden

Sechs Männer im Alter zwischen 17 und 23 Jahre sollen am Dienstag am Straßburger Platz verfassungsfeindliche Parolen gerufen haben. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen die Beamten darüber informiert. Die Einsatzkräfte trafen die Deutschen vor Ort an, nahmen ihre Personalien auf und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Von DNN