Dresden

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte einen Einbruch in einem Lebensmittelladen in Dresden-Seidnitz verübt. An der Liebstädter Straße drangen die Täter auf bisher unbekannte Weise in das Geschäft ein und stahlen Zigaretten und Waren von bisher ungeklärtem Wert. Anschließend warfen sie noch eine Scheibe im Eingangsbereich ein.

Die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt.

Von SP