Dresden

In Dresden-Seidnitz wurde am Sonntagnachmittag eine Frau sexuell belästigt. Als sie auf einem Gehweg an den Eisenbahngleisen an der Lohrmannstraße unterwegs war, wurde sie von einem Mann angesprochen. Dieser forderte sexuelle Gefälligkeiten ein, was die Frau ablehnte. Daraufhin hielt er sie fest und berührte sie unsittlich. Die 21-Jährige konnte sich jedoch befreien und floh.

Der Unbekannte war etwa 25 Jahre alt und zwischen 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß. Er war schlank, trug einen dunkelblauen Anorak, eine dunkelgraue Jeans und eine Wintermütze. Dazu hatte er einen Dreitagebart und war auf einem Rennrad unterwegs. Er sprach russisch und gebrochen deutsch.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Hinweise:(0351)483 22 33

Von SP