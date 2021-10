Dresden

Bei einen Unfall am Donnerstagnachmittag an der Gasanstaltstraße ist ein 58 Jahre alter Fußgänger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, überquerte der Mann die Straße an der Einmündung Lohrmannstraße, als er von einem VW erfasst wurde, den ein 62-Jähriger lenkte.

Der Passant wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Schaden von rund 3500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Hinweise Tel. 0351 483 22 33

Von DNN