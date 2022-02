Dresden

Betrüger haben am Freitagnachmittag einen 91-Jährigen in Dresden-Seidnitz um Geld und Schmuck gebracht. Wie die Polizei mitteilt, sprachen die beiden Täter den Senior im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an, als dieser gerade von einer Besorgung zurückkam. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus und folgten dem Mann in dessen Wohnung.

Während einer der Männer den 91-Jährigen in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte der andere die Wohnung nach Wertsachen. Das Duo stahl Geld und eine Schatulle mit Schmuck im Gesamtwert von rund 1250 Euro.

Von DNN