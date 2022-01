Dresden

Am frühen Sonntagnachmittag hat sich ein Mann in Dresden-Seevorstadt selbst ein Bein gestellt. Als er an einer Tankstelle an der Wiener Straße einkaufen war, rief er die Polizei. Sein Auto sei gestohlen worden. Bei näherer Überprüfung stellte sich allerdings heraus, dass besagtes Gefährt nur auf einer anderen Stelle auf dem Tankstellengelände stand.

Als sie den Mann letztlich zu dem Auto führten, bemerkten sie, dass er offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test vor Ort ergab den stattlichen Wert von 3,2 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Dieser muss sich nun wegen des Verdachtes auf Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Von SP