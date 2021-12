Dresden

Am Freitag und Samstag haben mehrere Jugendliche auf der Prager Straße in Dresden-Seevorstadt zugeschlagen. Am Freitagnachmittag haben dabei ungefähr 25 Heranwachsende eine Dreiergruppe angegriffen, als sie in Streit gerieten. Zwei der Angegriffenen wurden verletzt, die Täter flohen in verschiedene Richtungen.

Am Samstag wurde dann ein 20-Jähriger in einer Nebengasse der Prager Straße angegriffen. Als er an einer Gruppe vorbei lief, rempelte ihn ein etwa 14-Jähriger an. Ein Streit war das Resultat und der Jüngere wollte zuschlagen. Das konnte der Mann verhindern und den Jugendlichen festhalten. Daraufhin löste sich ein anderer Jugendlicher aus der Gruppe und trat auf den Mann ein, sodass er leichte Verletzungen davon trug. Die Gruppe entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Landfriedensbruch aufgenommen.

Von SP