Dresden

Am späten Mittwochnachmittag wurde bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Könneritzstraße/Friedrichstraße ein Siebenjähriger schwer verletzt. Das Kind war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Könneritzstraße in Richtung Ammonstraße unterwegs und fuhr auf Höhe der Friedrichstraße auf die Fahrbahn. Dabei wurde es von einem 72-jährigen Opel-Astra-Fahrer erfasst, der in gleicher Richtung unterwegs war. Der Junge stürzte und erlitt schwere Verletzungen.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von cs