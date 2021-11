Dresden

In der Nacht zu Montag sind Unbekannte in ein Büro an der Großenhainer Straße in Dresden-Pieschen eingebrochen.

Die Polizei berichtet, dass die Täter die Zugangstür zu den Geschäftsräumen sowie eine Innentür aufhebelten und das Büro durchsuchten. Sie stahlen unter anderem Schmuck und einen Schlüssel. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf rund 120 Euro. Der Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt.

Von BW