Dresden

Diebe sind am Wochenende in ein Einfamilienhaus an der Erlweinstraße in der Südvorstadt eingebrochen.

Laut Polizeimeldung schlugen die Täter ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses ein und durchsuchten die Räume. Von dort stahlen sie unter anderem Schmuck, sowie Münzen im Wert von mehreren tausend Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Von BW