Dresden

Polizeibeamte nahmen am Mittwochnachmittag einen Mann in Gewahrsam, der zuvor unter anderem verbotene Parolen gerufen hatte. Der unter Alkoholeinfluss stehende 54-Jährige hielt sich im Krankenhaus Neustadt auf und wurde von Mitarbeitern dazu aufgefordert, dieses zu verlassen. Der Mann ignorierte jedoch die Anweisungen und fing an, die Mitarbeiter zu beleidigen und zu beschimpfen. Zudem rief er den Hitlergruß sowie weitere verbotene Parolen. Als die alarmierten Polizisten eintrafen, wiederholte er diese.

Da sich der Mann nicht beruhigen wollte, nahmen ihn die Beamten schließlich in Gewahrsam. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen ihn.

Von cs