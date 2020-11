Dresden

Zwei junge Männer haben sich am Sonnabend bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung in der Radeberger Vorstadt verletzt. Laut Polizei waren der 18- und der 24-Jährige am Abend zunächst in einer Wohnung an der Straße Am Jägerpark in Streit geraten. Später setzten sie ihre Auseinandersetzung draußen fort und wurden handgreiflich. Die zwei Afghanen trugen Stichverletzungen davon und mussten medizinisch behandelt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen beide Männer wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von ttr