Dresden

Ein 35-Jähriger hat am Montagabend in einem Supermarkt an der Prager Straße einen Ladendetektiv attackiert. Das teilte die Polizei mit. Der Security-Mitarbeiter hatte den Mann angesprochen, weil er beobachtet hatte, wie der 35-Jährige eine Flasche Schnaps aus dem Laden gestohlen hatte. Daraufhin schlug der Dieb auf den Detektiv ein und verletzte ihn leicht. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Der Deutsche muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

Von ttr