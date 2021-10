Dresden

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in ein Firmengebäude an der Tännichtstraße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Hintertür auf und durchsuchten mehrere Büroräume. Sie versuchten einen Tresor mitzunehmen, ließen ihn aber dann in einem anderen Raum zurück. Nach erstem Überblick stahlen sie eine geringe Menge Bargeld und eine Kamera. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert.

Von BW