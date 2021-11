Dresden

In Dresden-Rochwitz haben Unbekannte einen erfolgreichen Einbruch durchgeführt. Zwischen Sonnabend und Sonntag hebelten sie dazu ein Fenster an einem Einfamilienhaus an der Herrenbergstraße auf. Dadurch konnten sie in die Räume eindringen.

Anschließend durchsuchten sie diese und stahlen letztlich einen Tresor. In diesem Befand sich Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Später wurde der Tresor in der Umgebung leer wieder aufgefunden.

Von SP