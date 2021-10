Dresden

Unbekannte haben am Mittwochmittag versucht einen 78-Jährigen aus Dresden-Rochwitz am Telefon zu betrügen. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus und erklärten ihm, dass sein Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Um eine Haft zu verhindern, sollte der Senior den Tätern 25 000 Euro als Kaution zahlen. Der 78-Jährige erkannte den Betrug, legte auf und informierte die Polizei.

In den letzten Wochen kam es immer wieder zu ähnlichen Betrugsversuchen in Dresden und Umgebung. Deswegen rät die Polizei zu mehr Misstrauen am Telefon. Ziehen sie im Zweifelsfall Vertrauenspersonen hinzu oder verständigen sie die Polizei.

Von BW