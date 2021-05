Dresden

In der Nacht zum Donnerstag ist ein Kinderwagen in einem Haus am Otto-Dix-Ring in Reick abgebrannt.

Der Wagen war im Flur des Mehrfamilienhauses abgestellt und brannte aus bislang unbekannter Ursache komplett ab. Durch die Flammen wurde der Fußboden sowie die Wand beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Von tik