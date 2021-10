Dresden

Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht zu Sonnabend einen Zaun an der Kreuzung Seidewitzer Weg/Enno-Heidebroek-Straße in Dresden-Reick beschädigt. 

Das Auto war auf dem Seidewitzer Weg in Richtung Galopprennbahn unterwegs. Beim Einbiegen in die Enno-Heidebroek-Straße kam der Fahrer rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Zaun. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Am Unfallort blieben auch Teile des unbekannten Autos zurück.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wenn jemand den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum unbekannten Auto machen kann, soll er sich bei der Polizeidirektion Dresden melden.

Hinweise: (0351) 4832233

Von BW