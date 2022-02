Dresden

Bei einem Unfall in Reick verletzte sich ein E-Rollerfahrer schwer. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der 41-Jährige war mit einem E-Scooter auf der Enno-Heidebroek-Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Kurt-Beyer-Straße einbiegen. Dabei kam ihm in seiner Spur ein Auto entgegen, er wollte auf den Fußweg ausweichen und stürzte. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Autofahrer verließ die Unfallstelle.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 41-Jährigen einen Alkoholwert von etwa 2,4 Promille fest.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall, dem flüchtigen AUto oder dem Fahrverhalten der Beteiligten machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden entgegen unter 0351 483 2233.

Von lg