Dresden

Am Montagmorgen ist in Dresden-Reick ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er war kurz nach 6 Uhr an der Kreuzung Lohrmann- und Enno-Heidebroek-Straße von einem Betonmischer erfasst worden.

Der Radler kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zu den Umständen.

Von xc