Dresden: Raub in Striesener Kirchengemeinde

Ein Räuber hat am Dienstagmittag in einer Kirchengemeinde an der Schandauer Straße im Dresdner Stadtteil Striesen ein Tablet, ein Handy und ein Portemonnaie gestohlen. Dabei stieß er einen Zeugen beiseite, der den Vorfall bemerkt hatte. Der 61-Jährige blieb unverletzt.

Der bislang unbekannte Täter gelangte über den Hintereingang in den Innenraum des Gebäudes. Aus einer Fahrradtasche stahl er die Gegenstände und flüchtete anschließend.

Der Gesamtwert des Diebesgut beläuft sich auf rund 600 Euro.

