Dresden

Rund 5000 Euro Schaden hat ein Randaliererquintett in einer Dresdner Straßenbahn verursacht. Die fünf hatten in der Nacht zum Samstag in der Bahn der Linie 2 unter anderem eine Scheibe beschädigt.

Die Polizei schnappte die zwei Frauen und drei Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren an der Haltestelle Altleuben. Einer der Männer zeigte bei dieser Gelegenheit auch noch den Hitlergruß.

Von fkä