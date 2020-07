Dresden

In Dresden-Rähnitz haben sich Einbrecher in einer Kirche auf die Suche nach Beute gemacht. Wie die Polizei meldet, stiegen die Täter in der Nacht zum Freitag durch ein Fenster in das Gebäude im Norden der Stadt ein.

Sie durchsuchten mehrere Schränke und entschieden sich letztlich für mehrere Flaschen Wein als Diebesgut.

Von fkä