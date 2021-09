Dresden

Am Mittwochnachmittag hat sich eine 34-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall an der Reicker Straße in Dresden-Strehlen schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei Dresden mitteilt, war sie in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als sie von einem VW T-Roc erfasst wurde, den eine 26-Jährige lenkte.

Die Polizei sucht nach Augenzeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 03514832233 entgegengenommen.

Die Reicker Straße gilt besonders für Radfahrer als sehr gefährlich. Erst Anfang 2020 war hier eine Frau von einem Mercedes erfasst worden und tödlich verletzt worden.

Von EE