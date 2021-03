Dresden

An der Winterbergstraße wurde am frühen Dienstagnachmittag ein Fahrradfahrer von einem Auto angefahren.

Der 39-Jährige war in Richtung Liebstädter Straße unterwegs. Als er nach links abbiegen wollte, streifte ihn ein vorbeifahrendes Auto. Durch den Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Autofahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall, insbesondere zu dem flüchtigen Fahrer oder dessen Auto machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 483 22 33 entgegen.

Von DNN