Dresden

Bei einem Unfall an der Albertbrücke ist am Donnerstagnachmittag ein Radfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen wollte ein Skoda-Fahrer mit seinem Wagen nach rechts auf das Terrassenufer abbiegen und erfasste dabei den Mann. Der Radler prallte gegen die Beifahrertür und stürzte. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Autoinsassen blieben unverletzt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Dennoch kam es zu Behinderungen im Berufsverkehr.

Von halk