Dresden

Am Montagnachmittag ist ein Fahrradfahrer bei einem Unfall am Kreisverkehr Altplauen/ Tharandter Straße verletzt worden.

Der 23-Jährige kam von der Straße Altplauen und wollte Richtung Freital fahren. Als er sich im Kreisverkehr befand fuhr ein Lkw aus Richtung Löbtau in Richtung Freital in den Kreisverkehr ein. Der Radfahrer musste bremsen und stürzte dabei. Er wurde leicht verletzt. In seinem Rucksack wurde unter anderem ein Laptop beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt rund 1.200 Euro. Der Lkw verließ die Unfallstelle.

Anzeige

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall insbesondere zu dem Lkw und dessen Fahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

Von DNN