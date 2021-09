Dresden

Ein Fahrradfahrer ist am Freitagmorgen bei einem Unfall auf der Kreuzung Dohnaer Straße/Fritzsch-Busche-Straße verletzt worden. Der 26-Jährige war auf dem Radweg in Richtung Heidenau unterwegs. Als er die Fritz-Busch-Straße überquerte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem dunklen Auto, das von der Dohnaer Straße nach rechts in die Fritsch-Busch-Straße abbog.

Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrer des Wagens hielt kurz an, hinterließ aber keine Personalien. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall und dem unbekannten Auto sowie dessen Fahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 03514832233 entgegen.

Von EE