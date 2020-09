Dresden

Montagabend ist bei einem Unfall an der Kreuzung Flügelweg und Emerich-Ambros-Ufer in der Dresdner Friedrichstadt ein Radfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen bog der Fahrer eines Mini gegen 20 Uhr nach rechts in den Flügelweg ein und kollidierte mit dem Radfahrer. Dieser war auf dem Radweg in Richtung Tonbergstraße unterwegs – in falscher Fahrtrichtung.

Der Radler kam schwer verletzt ins Krankenhaus, die Autoinsassen blieben unverletzt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Von halk