Dresden

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch zwei Geländewagen gestohlen. Den ersten Jeep Wrangler entwendeten die Täter von einem Stellplatz an der Bautzner Straße. Der Wert des zwei Jahre alten Autos gab die Polizei mit rund 45.000 Euro an.

Der zweite Jeep des gleichen Modells war noch brandneu und befand sich auf einem Firmengelände an der Grenzstraße. Der Wert dieses gestohlenen Wagens wurde mit etwa 66.000 Euro angegeben. Ganz in der Nähe versuchten die Täter offenbar auch zwei Jeeps Grand Cherokee zu öffnen, was ihnen nicht gelang. Es entstand rund 2.000 Euro Sachschaden.

Von BW