Bei einem illegalen Aufzug selbsternannter „Querdenker“ am Montagabend im Stadtteil Blasewitz sind Polizisten angegriffen und mit Pfefferspray besprüht worden. Das teilte die Polizei Dresden am späten Abend mit.

Demnach hatten sich rund 500 Teilnehmer eines sogenannten „Spazierganges“ am Schillerplatz versammelt. Berichterstatter vor Ort sprachen davon, dass sich auch Neonazis unter die Menge gemischt hatten.

Polizisten kesseln „Querdenker“ ein

Obwohl die Polizei präsent war und die „Querdenker“ aufforderte, sich zu zerstreuen, lief der Pulk los. Erst nach rund 600 Metern schafften es die Einsatzkräfte, die Teilnehmer des Aufzugs auf der Prellerstraße zu kesseln. Dort attackierten einige Pandemieleugner schließlich die Beamten, auch die Polizei griff zu Pfefferspray.

Während des Gerangels wurde eine 53-Jährige durch Pfefferspray verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zudem nahmen die Einsatzkräfte einen 42-Jährigen fest. „Er steht im Verdacht, Polizeibeamte mit Pfefferspray attackiert zu haben“, hieß es.

Wenig später versammelten sich die „Querdenker“ erneut auf dem Schillerplatz, allerdings weitaus weniger als zuvor. Polizisten sorgten dafür, dass sich die herumstehenden Grüppchen nach und nach auflösten.

Beobachter der Szene sprachen auf Twitter davon, ein bekanntes Mitglied der Gruppe „OfflineVernetzung Dresden“ gesehen haben – dem Zusammenschluss, der mutmaßlich einen Mordanschlag auf Ministerpräsent Michael Kretschmer (CDU) geplant hatte.

Auch an anderen Orten in Dresden kam es zu Protestaktionen – etwa auf der Österreicher Straße oder am Ullersdorfer Platz. Die Polizei stellte die Identitäten der Teilnehmer fest und leitete Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verstößen gegen die Sächsische Corona-Notfall-Verordnung ein. Die sieht nur ortsfeste Versammlungen mit maximal zehn Teilnehmern vor.

„Spaziergänge“ im Umland

Doch nicht nur die Landeshauptstadt war am Montag das Ziel der „Querdenker“. Auch in den beiden Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Ostererzgebirge kam es zu illegalen Aufzügen mit teils einigen Hundert Teilnehmern.

In Freital soll es bislang unbestätigten Angaben zufolge Angriffe auf ein Journalisten-Team gegeben haben. Dort hatten sich laut Polizei rund 250 „Querdenker“ auf dem Neumarkt versammelt und liefen anschließend durch die Stadt.

Insgesamt waren 375 Polizisten im Einsatz. Kräfte der Sächsischen Bereitschaftspolizei waren ebenfalls vor Ort.

