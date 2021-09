Dresden

Randalierer sind in den vergangenen Tagen in eine Schule an der Boxberger Straße in Dresden-Prohlis eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, beschmierten die Täter die Wände mit Hakenkreuzen und entleerten in den Räumen mehrere Feuerlöscher.

Um in das Gebäude zu gelangen, hatten sie ein Kellerfenster eingeschlagen. Wie viel Schaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung.

Von DNN