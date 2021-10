Dresden

Unbekannte haben sich an zwei Mercedes Sprintern auf einem Firmengelände am Langen Weg in Prohlis zu schaffen gemacht. Die Täter demontierten zwei Katalysatoren und nahmen sie mit. Aufgefallen ist der Schaden am Dienstagmorgen. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 2 500 Euro.

Von BW