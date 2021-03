Dresden

Ein 40-Jähriger hat am Samstagnachmittag auf dem Langen Weg in Dresden-Prohlis eine Frau geschlagen. Laut Polizeiangaben war der Mann mit der 51-jährigen Libyerin und deren Begleiter in Streit geraten, weil der Hund des Mannes eine Jugendliche gebissen haben soll. Daraufhin schlug der Deutsche mit einer Hundeleine nach der Frau. Nun wird gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Von ttr