Dresden

Am Mittwoch sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Prohliser Allee eingebrochen. Am helllichten Tag öffneten die Täter eine Wohnungstür und stahlen Gegenstände im Wert von 430 Euro. Sie erbeuteten einen Fernseher, eine Lautsprecherbox, einen Rucksack und Schuhe. Nach ersten Ermittlungen der Polizei entstand jedoch kein Sachschaden.

Von BW