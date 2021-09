Dresden

Einbrecher sind in den vergangenen Tagen in einen Prohliser Jugendclub an der Gamigstraße eingestiegen. Das teilte die Polizei Dresden am Mittwoch mit. Demnach zerstörten die mutmaßlichen Täter eine Außenjalousie, hebelten anschließend ein Fenster auf.

Nachdem sich die Einbrecher Zutritt verschafft hatten, brachen sie eine Bürotür auf und rissen einen Tresor aus der Wand. Diesen ließen sie in der Nähe zurück, stahlen jedoch mehrere hundert Euro Bargeld daraus.

Zudem entwendeten die Diebe drei Fahrräder aus einem Schuppen und eine Musikbox. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Die Höhe des Sachschadens beziffert die Polizei mit rund 10.000 Euro.

Von ffo