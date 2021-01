Dresden

Die Polizei hat bei einem 35-Jährigen, der am Sonntagabend in ein Haus am Albert-Wolf-Platz in Prohlis eingebrochen sein soll, noch mehr Diebesgut gefunden. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen fanden sich sowohl in Prohlis gestohlener Schmuck als auch weitere Gegenstände, die aus Diebstählen stammen könnten. Außerdem stellten die Ermittler Einbruchswerkzeug und eine geringe Menge Crystal sicher.

Der 35-Jährige wird sich wegen Einbruchs und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Woher das weitere Diebesgut stammt, wird nun ermittelt.

Von fkä