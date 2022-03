Dresden

Zwei Männer haben am Mittwoch in einem Supermarkt an der Wilhelm-Liebknecht-Straße Ladendiebstahl begangen und sind in einer Straßenbahn von der Polizei gestellt worden.

Das Duo stahl rund 80 Dosen Energydrinks und zwei Tragetaschen im Gesamtwert von 150 Euro. Danach stiegen sie in eine Bahn der Linie 13 und fuhren in Richtung Zentrum. Eine Mitarbeiterin des Marktes verfolgte die Bahn mit einem Auto und rief währenddessen die Polizei. Die Beamten stoppten die Bahn an der Haltestelle „Eugen-Bracht-Straße“ und stellten die Diebe.

Da beide Männer neben dem Diebesgut auch Messer dabeihatten, ermittelt die Polizei nun wegen „Diebstahls mit Waffen“.

Von lg