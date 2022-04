Dresden

Die Polizeidirektion Dresden ermittelt in einer Reihe von Betrugsversuchen. Anlass sind mindestens 23 bekannte Fälle, bei denen Personen in Dresden und Umgebung Mahnschreiben einer vermeintlichen Münchner Rechtsanwaltskanzlei erhielten. In diesen wurden die Betroffenen aufgefordert, jeweils 289 Euro via Lastschriftverfahren für angebliche Lotto-Verträge zu zahlen. Die Rechtsanwaltskammer München ist bereits darauf aufmerksam geworden und weißt auf ihrer Internetseite darauf hin, dass die im Schreiben genannte Kanzlei nicht existiert.

In keinem der 23 Fälle gingen die betroffenen Personen auf den Betrugsversuch ein.

Von cs