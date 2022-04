Dresden

Am Dienstagabend haben Polizisten eine 27-jährige Frau und einen 21-jährigen Mann gestellt, die zuvor Lebensmittel aus einem Supermarkt an der Lübbenauer Straße gestohlen hatten.

Eine Mitarbeiterin des Marktes beobachtete das Duo dabei, wie es Fleischpackungen in einen Rucksack steckte und dann das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte. Sie sprach die beiden an und forderte, dass sie das Fleisch zurückgeben sollten. Daraufhin stieß sie der 21-Jährige in ein Regal und die beiden Tatverdächtigen flohen.

Aufgrund der Personenbeschreibung konnten die alarmierten Polizeibeamte die Tatverdächtigen kurze Zeit später an der Conrad-Felixmüller-Straße stellen. In der Wohnung der 27-Jährigen fanden sie die entwendeten Lebensmittel. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls gegen die beiden.

Von cs