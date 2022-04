Klipphausen

Am frühen Freitagmorgen konnten Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Polizei Sachsen/Bundespolizei auf der Autobahn 4 einen gestohlenen Audi Q7 stoppen und den Fahrer festnehmen. Der Audi fiel den Beamten auf der A4 in Richtung Görlitz auf, da er dem Kennzeichen zufolge in Gießen gestohlen wurde.

Die Polizisten folgten dem Wagen und forderten Verstärkung an. Der Audi-Fahrer bog anschließend auf die A17 ab, fuhr bis zum Parkplatz Nöthnitzgrund und stoppte dort. Als die Einsatzkräfte jedoch an das Auto herantraten, um den 21-Jährigen zu kontrollieren, rammte er zwei Streifenwagen und floh in gegensätzlicher Fahrtrichtung über die A17. An der Anschlussstelle Südvorstadt fuhr er auf die B170 und schließlich erneut auf die A17, wobei er einen weiteren Streifenwagen rammte, der die Zufahrt zur Autobahn blockierte. Der Tatverdächtige flüchtete über die A17 sowie die A4 in Richtung Chemnitz. Er stoppte den Wagen kurz vor dem Autobahndreieck Nossen und die Polizeibeamten nahmen ihn fest, dabei wurde festgestellt, dass der junge Mann keine Fahrerlaubnis besaß.

Die Polizei ermittelt nun gegen den polnischen Staatsbürger wegen mehrerer Verkehrsdelikte und wegen Diebstahls des Autos ermittelt.

Von cs