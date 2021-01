Dresden

Am Freitagabend wurde die Polizei zu einer Wohnung auf der Rudolfstraße in der Dresdner Leipziger Vorstadt gerufen. Ein Anwohner meldete über Notruf eine illegale Party mit 10 bis 15 Personen. Als die Beamten der Bereitschaftspolizei vor Ort eintrafen, befanden sich letztlich sechs Personen in der Wohnung. Gegen sie wurden Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung erstattet.

Die Polizeiautos wurden in der Abwesenheit der Polizisten beschmiert. Quelle: Tino Plunert

In der Zwischenzeit machten Unbekannte ihrem Unmut an den auf der Lößnitzstraße geparkten Polizeifahrzeugen Luft. Diese wurden in der Abwesenheit der Beamten mit Graffiti versehen. Ein Einsatzfahrzeug musste abgeschleppt werden, da die Frontscheibe beschmiert wurde. Die Täter sind flüchtig. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und ermittelt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Von Tino Plunert