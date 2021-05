Dresden

Seit einer Woche führt die Dresdner Polizei im Rahmen der Aktion „Respekt durch Rücksicht“ vermehrt Kontrollen im Straßenverkehr durch, um für mehr Akzeptanz und ein besseres Miteinander zu sensibilisieren. Schwerpunkte dabei waren bisher die Chemnitzer Straße, wo die Beamten den Seitenabstand beim Überholen von Radfahrern prüften, sowie die Marienbrücke, wo das Verhalten von Radfahrern im Fokus stand. Am Montag nimmt die Polizei nun Rot-Fahrer am Albertplatz unter die Lupe.

Insgesamt kontrollierten die Beamten in der ersten Woche der Aktion mehr als 500 Fahrzeuge, darunter etwa 300 Fahrräder. 130 Radler waren in falscher Fahrtrichtung unterwegs, 65 nutzten verbotenerweise den Gehweg. In 49 Fällen waren die Pedalritter unerlaubt auf der Fahrbahn und nicht auf dem Radweg unterwegs. Zudem registrierte die Polizei 99 sogenannte Rotlichtverstöße (65 Autofahrer, 34 Radfahrer), 68 Handyverstöße (59 Autofahrer, neun Radfahrer) sowie 41 Verstöße gegen die Gurtpflicht.

Das Bürgerportal der Polizei, in dem Dresdner kritische Stellen melden können, wurde seit dem 19. April rege genutzt. Fast 1300 Hinweise sind bisher eingegangen, die bei der Planung der Kontrollen berücksichtigt wurden. Das Portal ist bis zum 12. Juni geschaltet und unter folgendem Link zu finden:https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/smi/beteiligung/themen/1024057

Von cg