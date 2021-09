Dresden

Die Polizei sucht aktuell nach dem vermissten Andreas K. aus Dresden Gohlis. Der 38-Jährige wurde zuletzt am 9. September 2021 gegen 15:25 an der Haltestelle „Julius-Vahlteich-Straße“ in Gorbitz gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Er stieg dort mit einer Bekannten aus einem Bus der Linie 70 und lief in Richtung Stadtzentrum.

In seiner Unterkunft an der Cossebauder Straße in Gohlis kam er bislang nicht an. Aufgrund einer geistigen Beeinträchtigung ist er orientierungslos. Polizeibeamte prüften zwischenzeitlich mögliche Hinwendungsorte ohne Erfolg.

Vermisst: Andreas K. Quelle: Polizei Dresden

Andreas K. ist 1,85 Meter groß, schlank und hat kurze schwarze Haare. Bekleidet war er mit Turnschuhen, einer kurzen beigen Hose und einem orangenen T-Shirt mit weißem Streifen. Er trug ein beiges Basecap und hatte einen Rucksack dabei.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 03514832233 entgegen.

Von EE