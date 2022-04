Dresden

Am 19. April gegen 15 Uhr sind auf der Bergstraße ein BMW 118 und ein MAN TGM zusammengestoßen. Die beiden Autofahrer waren mit ihren Fahrzeugen in Richtung Innenstadt unterwegs. Der 64-jährige BMW-Fahrer fuhr auf der linken, der 48-jährige LKW-Fahrer auf der rechten Fahrspur. In Höhe der Böllstraße stießen die beiden Wagen seitlich zusammen, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise werden von der Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/483 22 33 entgegen genommen.

Von cs