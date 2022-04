Dresden

Dresdner Polizeibeamte haben am frühen Dienstagmorgen einen Mann gestoppt, der in einem gestohlenen Auto auf der Leipziger Straße unterwegs war. Zudem stand er unter dem Einfluss von Drogen und hatte keine Fahrerlaubnis dabei.

Der BMW 560L fiel den Polizisten in Höhe der Kötzschenbroder Straße ein. Sie hielten das Auto für eine Kontrolle an, bei der auffiel, dass der 41-Jährige keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Ein Drogenschnelltest reagierte zudem positiv auf Amphetamine.

Des Weiteren stellten die Beamten fest, dass an dem BMW Nummernschilder angebracht waren, die nicht an das Auto gehörten. Der Wagen selbst stand nach einem Diebstahl Mitte März in Fahndung und wurde von der Polizei sichergestellt. Der 41-Jährige wurde vorläufig festgenommen, die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei ihm.

Von cs